Cabana charmosa e nada convencional

O formato do telhado lembra uma cabana ou um chalé! O que mais chama a atenção no exterior, além claro da fachada exterior revestida com madeira é as grandes janelas que permitem esta residência ser um lar arejado, claro e magnífico. Para garantir diversão, o design da casa ganhou uma área para churrascos ao lado do jardim. A lareira de exterior garante aconchego e faz com que este espaço possa ser utilizado até durante os dias mais frios. A grande mesa colocada próxima a lareira é perfeita. O esquema de cores neutro é uma das características que mais se nota, já que esta é responsável por esta ser uma casa com um aparência extremamente convidativa.