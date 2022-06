Uma casa com design deslumbrante

A madeira é um dos materiais mais utilizados na concepção de interiores. Sua textura traz calor para os espaços e muita elegância. É perfeita não só para a decoração, mas também para revestimentos. Dependendo do tipo de madeira e a cor, é possível diferentes efeitos. Por exemplo, as cores mais escuras contrastadas com acabamentos brilhantes, nos lembra um estilo clássico. Em vez disso, tons claros são adequados para ambientes mais simples, que lembram a atmosfera minimalista ouestilo escandinavo.