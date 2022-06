Cor de chocolate com refinado sabor moderno

Hoje convocamos um passeio pelo design contemporâneo ilustrado com maestria a partir de um projeto que nos compartilha o escritório argentino Carbone Fernandez Arquitectos. Com uma área significativa, que passa dos 280 m2, esta casa, de fachada sóbria e espaços refinados, se desenvolve em dois patamares, com um pequeno jardim em frente.

Localizada em Ituzaingó, município argentino, continuaremos iniciando uma deliciosa turnê por alguns dos cantos desta casa cujo design é caracterizado por um conjunto imponente de volumes e linhas profundas e pronunciadas. Então vamos começar?!