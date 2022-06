10 incríveis idéias para banheiros simples

Neste banheiro simples de tamanho pequeno e formato afunilado, temos um ambiente pacífico e tomado pelo clima calmo e de tranquilidade. A louça e o mobiliário todo seguem as cores claras como branco, bege ou off white. Com exceção do piso, que foi confeccionado em pedra fria na cor preta. A composição tem um décor básico e nada além dos artigos necessários em um cômodo como um banheiro. Todos os objetos tem uma altura baixa e seguem linhas restas que desenham artefatos mais largos. Este estilo de design que foi seguido traz uma impressão de que a área do banheiro tem um espaço maior do que ela realmente tem.