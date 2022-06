As mesas mais perfeitas para sua casa

No projeto desta sala de jantar, realizado pelo Red Studio, a mesa é preta e brilhantes, marcada pelas linhas retas, enquanto as cadeiras apresentam o mesmo modelo, mas com revestimento em cores diferentes, como azul e creme, assim como estampas delicadas. O conjunto está disposto em uma sala com parede de tijolinho e piso claro, tendo ao fundo, na parede cinza, vários quadros com diversos formatos e cores. O resultado é um ambiente moderno, sofisticado, mas também alegre e criativo.