Tendência: banheiros decorados com plantas!

O quanto os banheiros são importantes na decoração? Você consegue responder? Se você ponderou e respondeu pouco importante na hora de decorar, bem, talvez você não passe tanto tempo em casa a ponto de frequentar tanto o espaço – embora seja impossível que não frequente. Se você respondeu média importância, ok, você tem a sensibilidade de saber que é um cômodo importante, mas na lista de decoração, o cômodo acaba ficando por último. Se você respondeu muito importante na decoração, parabéns. Afinal, além de ser o ambiente mais íntimo da casa, é lá que você renova suas energias todas as manhãs e noites, no começo dos desafios diários e no final de todas as lutas vencidas.

Por isso, falaremos hoje da importância de banheiros decorados, mas abordaremos especialmente a simplicidade para a busca de resultados eficientes. E para falar em simplicidade e eficiência para renovar um ambiente, nada melhor do que utilizar plantas. Sejam flores ou plantas que não florescem, a importância de vasos é fundamental para que o ambiente esteja sempre renovado.

Com a escolha de colocar plantas no banheiro decorado, as opções de espécies dão muitas possibilidades de incrementar um pequeno detalhe ou todo o ambiente de acordo com o planejamento escolhido para as peças, papel de parede, box e outras objetos importantes que fazem parte do cotidiano no banheiro.

Se você é uma pessoa apaixonada por plantas, vai amar estas dicas e irá poder imaginar o seu banheiro mais colorido, perfumado ou simplesmente com o clima mais agradável por manter o ar sempre filtrado. Siga nosso Livro de Ideias, veja as dicas incríveis dos nossos profissionais e encante-se ainda mais com a boa e simples ideia de manter o seu banheiro bem decorado utilizando plantas.