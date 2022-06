Pronta em 3 meses, casa pré-fabricada é perfeita para quem tem pressa

O projeto de iluminação é parte do pacote básico da casa The Edge. As luzes de LED criam um ambiente sofisticado e acolhedor e geram redução de consumo de energia. Neste modelo, a sala de estar conta com mobiliário de design contemporâneo e simples, que dialoga com a arquitetura da casa. Móveis de madeira complementam a decoração e realçam o charme e a elegância do ambiente.

