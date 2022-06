Um refúgio para os amantes do tênis

Muita gente sonha com uma casa de campo para passar os fins de semana e as férias em um ambiente tranquilo, relaxante e em contato direito com a natureza. Além do clima de tranquilidade, as casas de campo costumam ter também amplas áreas de lazer, devido à dimensão generosa dos terrenos, que podem portanto abrigar verdadeiras estruturas de lazer e entretenimento, como área de churrasqueira, sauna, piscinas, quadra de esportes e muito mais. Para quem adora curtir os dias de férias em um ambiente relaxante, receber amigos e familiares e ainda praticar seu esporte favorito com total comodidade, nada melhor e mais prazeroso do que uma casa de campo em meio à natureza e repleta de atrações.

Homify apresenta hoje uma casa de fazenda sensacional, feita para o deleite dos seus proprietários, que adoram o convívio com a natureza, receber amigos e familiares e praticar esportes coletivos, como futebol, vôlei e tênis. A Casa de Fazenda foi projetada pela arquiteta Silvia Cabrino e prioriza a integração com a paisagem natural evidenciada pelo uso de materiais naturais, como a estrutura de toras de madeira. E, além da ampla área de lazer, a residência proporciona aos moradores uma área de convivência generosa e aconchegante.

Se você aprecia o estilo rústico e a atmosfera campestre, você se surpreenderá com o conforto e as atrações desta casa de fazenda deslumbrante. Acompanhe-nos neste tour e confira todos os detalhes e imagens desta casa feita para o lazer e o prazer dos moradores. As imagens são de autoria de Leandro Farchi.