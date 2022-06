Uma casa de praia inacreditável

A Residência JM é composta de linhas retas e ergue-se sobre uma plataforma revestida de pedras. Porém, suas paredes de cor alaranjada contrastam com a paisagem e com o verde exuberante das árvores do seu entorno. O amplo programa de necessidades da residência está distribuído em dois pavimentos. De modo geral, a casa é composta de dois volumes. O volume mais aberto e com aberturas generosas abriga os espaços de convivência, enquanto o volume mais fechado acomoda os espaços íntimos, que no entanto também se abrem para o mar, situado a poucos metros da área privativa da residência.