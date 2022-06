Dê uma capela antiga para a casa dos sonhos

O banheiro é um sonho modernista, com uma impressionante paleta de cores de dois tons: preto e branco. O casal eternamente perfeito! Os azulejos pretos destacam o espaço do chuveiro, atraindo olhares para essa área e tornando-se o ponto focal do banheiro. Equipado com todas as últimas tendências contemporâneas, o chuveiro ganhou um acabamento metálico e as luzes de LED acrescentam um charme contemporâneo.