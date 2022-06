10 opções de estantes básicas

No quarto de menino ao lado, temos um estante que tem um design simples e com pouquíssimas alegorias. Em contrapartida, o móvel tem um estilo oriental e vintage ao mesmo tempo, que ganha destaque e chama a atenção no cômodo. Sua cor em vermelho queimado traz um aspecto de aconchego e tranquilidade ao local. A peça também tem uma aparência tradicional, que transmite um quê de elegância ao cômodo. Além disso, as portas frontais que ela possui possibilitam que os itens sejam guardados e não precisem ficar aparentes no meio do quarto. Isso gera disciplina no local. Os detalhes encontrados na porta e maçaneta também ajudam na decoração do ambiente.