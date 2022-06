Mesas na decoração!

Nesta sala de estar marcante e descolada projetada pelo escritório Mia Arquitetura, temos um espaço com diversos estilos de elementos que se contrastam e chamam a atenção para si. As cores vindas do tapete, das obras de arte, dos vasos e almofadas transformam o ambiente em um lugar divertido e descontraído. Os sofás e poltronas em branco têm o papel de suavizar a energia vinda dos outros objetos. A mesa de centro é baixa e mistura madeira e vidro. Ao lado do sofá temos uma mesa de lado que é muito funcional e delicada. Ela pode servir para apoiar copos, assim como vasos e outros objetos decorativos.