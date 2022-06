Tendências para salas decoradas

De qual cor você mais gosta? Já pensou em utilizar esta cor para pontuar a decoração dos lugares que você prefere? A escolha certa das cores com as quais você mais se identifica é indispensável para que o ambiente fique do jeito que mais se atem à sua personalidade. Afinal, na decoração a ideia é exatamente deixar cada cantinho da casa mais próximo o possível do seu jeito e do clima que mais lhe agradar. Para um clima mais quente em sua sala decorada, as cores devem seguir este padrão: amarelo, laranja e vermelho são alguns exemplos. Para um clima mais ameno, as cores frias pontuam muito bem a ideia, como: violeta azul e verde.

Vale ainda mesclar entre ideias de combinações tradicionais, como o preto e branco, o listrado, o malhado e assim adiante. Outra informação muito importante para a sala ficar bem decorada, é saber o significado da cor predominante escolhida para o ambiente. Você sabia, por exemplo, que o azul transmite calma? O vermelho, por outro lado, é para um clima quente e pode servir também para estimular o apetite, assim como o rosa remete a romantismo, o branco a conforto, o preto a luxo, o amarelo à prosperidade e divertimento, e assim sucessivamente.

Agora que você já sabe mais um pouco sobre como escolher a cor certa para o tom que você quer na sala decorada, que tal vir conosco por este Livro de Ideias e se inspirar mais ainda? Aproveite os projetos criativos de nossos profissionais e inspire-se para que a sua sala decorada esteja impecável com a nova decoração!