Uma casa de concreto deslumbrante

Homify desembarca hoje no México, no Valle do Bravo, no Estado do México, para apresentar uma casa deslumbrante feita de concreto aparente, que explora todo o potencial do local no qual está inserida. O projeto é de autoria do escritório Buro Arquiteturaa, que buscou adaptar o projeto ao terreno de declive acentuado e aproveitar as vistas para o lago.

A Casa RR, nas palavras do seu criador, é robusta, porque ela deve resistir ao vento, ela é aberta porque ela deve permitir a entrada de luz natural e do vento, ela é gentil porque deve ser um lar e é rica em sua expressão plástica porque deve erguer-se como única e pessoal. A casa é uma demonstração de liberdade formal e racionalidade arquitetônica e construtiva. O lugar, o terreno, o lago e as árvores é que moldaram o casa do modo como ela se apresenta. O arquiteto apenas interpretou as necessidades do cliente e o edifício é a expressão do modo como estas necessidades se adaptam ao lugar e ao terreno.

Os espaços sociais e íntimos abrem-se totalmente para a paisagem natural circundante. Mas a Casa RR tem muito mais a lhe mostrar. Portanto, acompanhe-nos neste tour completo pela residência e desvende todos os seus encantos e mistérios. A origem mexicana é a garantia de qualidade desta obra de arte habitável.