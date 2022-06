Um hall de entrada convidativo faz milagres na sua vida. Ao receber os convidados em um hall de entrada caloroso, elegante, artístico ou clássico, você está mostrando um pouco de quem você é, apresentando-se de formas mais sutis e menos formais para as pessoas que você deseja receber em casa.

Cada detalhe conta e faz montar um quebra-cabeça sobre a sua personalidade: o piso, o tapete, o aparador, os objetos decorativos, o espelho, as obras de arte, as poltronas, os vasos com arranjos de flores, as luminárias, as esculturas, as cores utilizadas nas paredes, os tons que se sobressaem no mobiliário, o brilho ou a suavidade, o aconchego ou o requinte, a exuberância ou a decoração minimalista.

Por isso, pense bem na hora de decorar este espaço a fim de torná-lo uma expressão de si mesmo. A seguir, daremos umas dicas interessantes que vão ajudá-lo a decorar o hall de entrada com toda a propriedade.