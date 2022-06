Decoração Rústica e Sem Exageros: Essa Casa Vai Te Inspirar

Às vezes a simplicidade pode ser a maior das sofisticações . Esta citação de Leonardo da Vinci nos recebe logo que visitamos o site do escritório espanhol Riba Massanell, pois é a que melhor resume sua maneira de trabalhar. Eles procuram sempre realizar projetos com esse lema, utilizando a madeira em todas as escalas possíveis, desde móveis a casas completas, e em todos os casos o resultado é delicado, simples, estarrecedor!

No livro de ideias de hoje, conheceremos um de seus projetos que incorpora a madeira como elemento fundamental na construção. Note o quanto este material nos inspira calor e harmonia! Vamos começar nosso passeio!