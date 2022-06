Renove a sua sala com o estilo escandinavo

As luminárias são ótimos objetos que deixam o local com uma decoração mais criativa e alegre. Com a decoração no estilo escandinavo é possível escolher um bom conjunto de luminárias em diferentes espaços do cômodo para que a iluminação d sala esteja sempre confortável e presente em todos os cantos. Este cuidado com a iluminação dá-se, principalmente, por conta da pouca luz natural do dia na Escandinávia.

Neste projeto, a escolha por um incrível conjunto de luminárias LED embutidas sob placas de gesso, trouxeram uma linda e criativa composição de luzes ao ambiente. Além de fazerem o teto praticamente brilhar no espaço, as luminárias reforçam a boa iluminação do local que escolhe os tons claros como predominantes, como podemos perceber no sofá e cortinas.