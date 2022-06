10 quartos de menino dos sonhos

Para a decoração do quarto de menino ao lado, o escritório Prado Zogbi Tobar saiu do comum e utilizou de belos tons de vermelho, azul escuro e off white. Neste quarto infantil as cores onde predominam e transformam o local em um ambiente cheio de vida e alegria. O azul e o vermelho aparecem com um toque contemporâneo. Os tons são vibrantes e recebem equilíbrio através do branco dos móveis. O tapete vira carro chefe da história levando inspiração de uma pista de corrida de carrinho. As listras que aparecem nos estofados auxiliam trazendo movimento ao espaço.