Dicas de limpeza de última hora!

Passe uma vassoura ou aspirador de pó no chão e nas cortinas, utilize uma flanela úmida para tirar o pó dos móveis e objetos e termine com um pano úmido no chão. Limpe a bagunça no sofá. Você atirou a sua jaqueta no braço do sofá quando chegou em casa ontem? Pendure-a no cabideiro! Coloque papéis em uma gaveta ou na cômoda e recicle todos os papéis soltos. O projeto da foto foi desenvolvido pela arquiteta, Camila Bruzamolin, localizada em Curitiba.