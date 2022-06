O que é um microloft?

Para deixar clara a integração no loft, o mais indicado é optar por um mesmo revestimento para todo o piso e a mesma cor para as paredes. Mesmo assim, é possível definir cada espaço com a marcação de tons e texturas. Para o projeto ganhar personalidade, brinque com a escolha de uma cor em evidência ou um revestimento diferente para o balcão e uma parte do piso que você queira destacar.

A dica para decoração de Loft pequeno, quarto e a sala podem ser integrados, esta famosa composição é interessante e charmosa, sem invadir a sua privacidade. Com algumas luminárias nos lugares certos, você terá uma boa sensação de conforto.