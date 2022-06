TOP 5: Os banheiros mais incríveis e outras surpresas!

Chegou o final de semana! E como sempre, a equipe do homify separou com muito carinho para você os projetos mais visitados, mais interessantes e mais incríveis dessa semana. Vale a pena conferir as ideias inovadoras que circularam pelo nosso site e mídias sociais, compartilhadas por pessoas que, como você, adoram conhecer as últimas tendências de design, arquitetura e interiores.

Para dar um pequeno gostinho, basta dizer que começaremos este passeio através de uma seleção cuidadosa de banheiros pequenos que tiveram pelas mãos dos mais renomados profissionais, toques super interessantes e criativos que certamente transformam todos os conceitos! Uma série que aborda espaços pequenos e a melhor forma de decorá-los em nossa própria casa.

Seguindo adiante, veremos também sobre mais uma seleção deliciosa, agora com o tema churrasqueiras pegando fogo, e todos nós preparados para nos surpreendermos com as ideias mais quentes e perfeitas para toda a família. Não parando por aí, visitaremos também incríveis soluções de arquitetura, fachadas e tecnologia. Você não pode perder!