Cortinas lindas para quartos!

Embelezar o quarto é uma tarefa das mais prazerosas para quem ama decoração. Afinal, as possibilidades para cada espaço, cada detalhe são muitas e contribuem para sempre manter a casa cheia de personalidade. Contar com a ajuda de grandes profissionais, como os do homify, facilita no momento de chegar aos itens listados e que ajudarão a dar ao seu espaço, o destaque que merece. Quando falamos sobre a decoração do quarto, passamos por elementos que aparece na nossa lista e pedem um cuidado especial. Entre a escolha de móveis, objetos decorativos, jogos de cama e outras coisas, chegamos às cortinas para o quarto que sempre nos trazem a dúvida mais cruel: qual a melhor escolha? estampada ou lisa? Bem, isso depende muito de qual a ideia decorativa que você tem para o espaço. Se você preferir espaços neutros, com cores mais sóbrias, as cortinas estampadas darão ao seu quarto um pouco mais de vida e quebrarão o gelo presente. Se o seu cômodo mantém um ar mais despojado, com itens que variam e apostam nas estampas e desenhos diversos, prefira as cortinas lisas para o seu quarto. O segredo para o melhor resultado visual é apostar sempre no equilíbrio.

Após ter em mente qual a predominância na decoração do seu quarto, escolha o tecido de sua preferência para sua cortina, que pode variar entre algodão, linho, entre outras. Isto também ajudará a encontrar um ambiente melhor para que a cortina ganhe o destaque e o protagonismo merecido.

Agora que você já tem estas dicas, é só vir conosco navegar neste Livro de Ideias feito especialmente para você, e nos ajudar a saber qual o modelo de cortinas para o quarto que você prefere!