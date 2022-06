Existem pessoas que são apaixonadas pela natureza e pela atmosfera campestre, que além de do contato intenso com a natureza, proporcionam maior tranquilidade e maior qualidade de vida. Afinal, imagina acordar todos os dias com o canto dos pássaros, com o barulho das folhas que dançam ao sabor do vento e abrir a janela e sentir os pulmões se encherem de ar puro? Claro que este é um privilégio de quem trocou a vida urbana pela vida pacata e tranquila do interior.

Homify apresenta hoje um casa de madeira espetacular situada em meio a um bosque e às margens de um lago. A casa, localizada em Kleinmachnow, próximo à Berlim, na Alemanha, foi projetada pelo estúdio alemão Carlos Zwick Arquitetos. A casa, denominada Geschwister Scholl-Allee, apresenta uma volumetria imponente e ergue-se na meio da vegetação em três pavimentos. O pavimento inferior é composto de paredes de concreto aparente, enquanto os volume que compõem o pavimento térreo e o pavimento superior são inteiramente revestidos de madeira, com destaque para as réguas horizontais de textura natural. Desta forma, o prisma de madeira parece pousar de forma harmoniosa na paisagem natural. No interior, os ambientes abrem-se para as vistas privilegiadas da paisagem circundante.

Curioso para desvendar os encantos e todo o charme desta cabana de madeira rústica com traços modernos? Então acompanhe-nos neste tour por esta casa de madeira espetacular, que comprova que é possível conciliar o estilo de vida contemporâneo com um ambiente campestre e interiorano. Não perca nenhum detalhe