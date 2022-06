A casa navegável

No quarto do casal, situado também no nível inferior, predominam as superfícies brancas, que contrastam com o piso de madeira. As janelas são menores de modo a descortinar as vistas da paisagem circundante, mas proteger ao mesmo tempo a privacidade dos moradores. Itens pessoais como a mala de estilo vintage e a luminária de design minimalista dão personalidade e charme ao ambiente. A cama, situada próxima do chão, proporciona uma sensação maior de conforto e aconchego. Exceto pelo balanço das águas, os moradores da casa navegável tem a sensação de habitar uma casa convencional, mas com vistas para paisagens que se movem constantemente.