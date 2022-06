Casinha simples e apaixonante

Como podemos ver, a decoração da residência privilegia a simplicidade e o comedimento. Não há nada em excesso e todas as peças do mobiliário são estritamente essenciais para a comodidade e funcionalidade do ambiente. Aliás, o mobiliário desempenha um papel essencial no projeto de interiores. O estilo predominante do mobiliário é o clássico, que realça a elegância e o charme dos ambientes. As cores são neutras e predominantemente brancas, contrastando com os elementos em madeira, como o piso de carvalho, que traz requinte e aconchego aos ambientes.