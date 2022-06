Casa espetacular com vistas de tirar o fôlego

Uma vez compreendido o contexto e o potencial do terreno, o projeto arquitetônico deve explorar as belezas do entorno e buscar a integração com paisagem circundante. Neste projeto, a implantação da casa privilegiou as vistas para o lago, com as aberturas voltadas para a parte posterior do terreno, e o programa de necessidades foi distribuído em dois pavimentos, em forma de L, de modo a criar ainda uma ampla área livre, que serve de área de lazer. No exterior e no interior da edificação, predominam a simplicidade e a funcionalidade.