Discreta por fora, fabulosa por dentro!

Apresentamos hoje uma residência singular, localizada em Itu, no interior de São Paulo. A residência, além dos jardins externos de vegetação variada e exuberante, conta ainda com espaços amplos, integrados e bem iluminados, com móveis em marcenaria e acabamento em laca, feitos exclusivamente para os ambientes da casa, e com pecas de mobiliário renomadas e de design sofisticado, que resultaram em ambientes elegantes e com uma personalidade marcante.

Admiradores do trabalhado do paisagista Alex Hanazaki, os proprietários queriam poder observar um jardim a partir de qualquer ângulo da residência. Além disso, a parte de decorações de interiores e acabamento ficou por conta do talentoso Estúdio Consuelo Jorge Arquitetos, enquanto os responsáveis pelo conjunto arquitetônico foi outro escritório!

Convidamos você a conhecer este projeto residencial surpreendente neste passeio completo por cada ambiente desta casa cheia de atracões e de revelações.