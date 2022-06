Apê moderno brinca com diferentes estilos

A vantagem de ser arquiteto é poder realmente projetar a casa completamente de acordo com suas necessidades e poder decorar seu interior da maneira mais personalizada possível, de modo a deixar cada ambiente com uma identidade própria e com sua cara. Aproveitando-se destas vantagens, a arquiteta baseou suas escolhas de acordo com suas preferencias estéticas e claro, de acordo com as qualidades materiais e estéticas dos acabamentos, mobiliário e acessórios. O projeto de interiores priorizou as cores neutras de pisos e paredes, enquanto os móveis e acessórios trazem cores e uma combinação de estilos variados, que traduz o gosto pessoal dos familiares, tornando os ambientes mais sofisticados e cheios de estilo. A sala de estar é composta de um mix de mobiliário, que inclui duas cadeiras feitas de fibra natural, dois sofás de cores neutras, duas mesas de centro redondas, uma mesa de canto de tampo de vidro e suporte metálico, cortina de linho branca, tapete natural feito na Índia, na cor bege, quadros, uma luminária de design moderno e um armário rústico de madeira.