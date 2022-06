Apê inova com cogobós e guitarra!

No banheiro se destacam os materiais de acabamentos e revestimentos, como o revestimento cimentício da área do box do chuveiro, combinado com revestimento cerâmico, que imita tijolinhos, e o amplo painel de espelhos que reveste a parede do lavatório, que além de ampliar a sensação de profundidade do ambiente, dá um toque de elegância e sofisticação ao ambiente. Uma banqueta de madeira, sob a pia, serve para o armazenamento de toalhas e complementa a decoração do banheiro.