10 cozinhas mais que sensacionais!

Mais do que um espaço para as refeições, o lanche e o café da manhã, a cozinha torna-se cada vez mais uma opção para momentos de relacionamento e interação. Os chefes amadores está cada dia mais ativos, e ter um espaço gourmet em casa deixou de ser um sonhos distante e se torna cada dia mais real. Ainda assim, são muitos os que ainda não conseguem aproveitar a sua cozinha de forma eficiente e produtiva, muito por conta de móveis e utensílios não planejados. Trabalhar com a ideia de módulos é a melhor opção para quem deseja uma cozinha que apresente ao mesmo tempo mobilidade, praticidade e, claro, com um gostoso toque de sofisticação.

Todas as peças de uma cozinha devem ser pensadas com antecedência e planejamento. Estruturar sua cozinha modulada pode até dar um certo trabalho, mas nós garantimos que a recompensa vale a pena. Neste artigo do homify, preparamos para você dez ideias, projetos e soluções que otimizam o espaço da cozinha modulada com inteligência, adequando este espaço às suas necessidades e desejos.

Temos a certeza que com estes exemplos seu jantar será sempre um show!