Incríveis quadros modernos para sala

Na sala de estar íntima, temos um ambiente de clima agradável com toques charmosos de elementos decorativos. A escolha do quadro para a sala recebe as cores da obra do artista Fernando Velloso. Em madeira escura, o painel e o móvel ripados revestem as paredes de forma marcante e com sucesso. As espreguiçadeiras ultra confortáveis e belas trazem harmonia ao espaço com seus formatos leves e orgânicos. A planta com folhas verdes alarmantes trazem um clima natural ao local.