Incrementar o quarto nunca é demais. Cada vez que adquirimos novas experiências, sentimos vontade de colocar sempre algo novo que fez parte de nossa vida e mereceu ser marcado como algo especial. Seja através de objetos dos mais diversos tipos, das mais diversas referências culturais, o que vale é ter visível a lembrança de algo que nos faz bem. Para muitos apaixonados pela cultura pop, estas lembranças podem vir através de brinquedos, revistas, coleções e muitas outras possibilidades que deixem à vista o gosto pessoal de cada um. Através da cultura pop, temos ícones que são explorados em pinturas vivas e muito divertidas para tomarem conta das paredes, prateleiras e armários do quarto decorado de um jeito mais especial.

Muitas vezes a ideia na decoração dos quartos é pontuada e facilmente modificada através de pôsteres divertidos que podem ser colocados onde você preferir. Achados com muita facilidade em lojas de decoração ou mesmo, possíveis de serem impressos a partir de casa, o quarto pode ser decorado com imagens tanto da cultura pop, como dissemos há pouco, quanto com imagens de desenhos, bandas de rock ou mesmo frases poéticas para deixar mensagens importantes sempre visíveis. Colocados em poucos pontos, atrás da cama ou mesmo espalhados por todas as paredes, os quartos decorados com pôsteres sempre resultam em ambientes com clima que o tema do pôster propõe. Além da facilidade em mudar de lugar, o pôster sempre atenua muito bem a ideia decorativa do quarto.

E, então, gostou da possibilidade? Venha conosco neste Livo de Ideias e aproveite todas as opções para que você inspire-se e encontre hoje mesmo as ideias para deixar as paredes do seu quarto ainda mais decoradas!