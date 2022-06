As mesas de vidro mais elegantes

Esta sala de jantar elegante e refinada foi projetada pelo escritório Msavia Arquitetura. Em clima urbano e cosmopolita, ele é preenchido com um mobiliário de itens pretos e com brilho. A mesa de jantar de vidro preto quadrada com pés de inox oferece um ar de sofisticação. O painel de laca com brilho na cor fendi e com toques de vidro bronze trazem profundidade ao ambiente. O lustre quadrado de cristal reflete no painel de espelho criando um jogo de reflexos e nuances, o que, por fim, realça o brilho da mesa.