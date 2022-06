Onde usar um mobiliário modular?

Para seu quarto ter um clima moderno, mas ainda assim ter um toque lúdico e delicado, a dica é utilizar o mobiliário modular. A cama e o criado mudo neste estilo trazem movimento que aparece através da proporção do tamanho dos blocos. As linhas retas fazendo um jogo de direções horizontais e verticais no desenho do quarto. Os formatos de cubo e quadrado se comunicam diretamente com outros elementos do local, como os quadros e telas.