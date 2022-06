10 sofás clássicos para qualquer sala

Clássico, contemporâneo, moderno, rústico, minimalista… Os estilos que o design nos proporciona no momento de escolher qual a roupagem que daremos ao nosso lar ou, mesmo a ambientes específicos, nos faz mergulhar em uma infinidade de opções que traz um universo rico para colocarmos todo a nossa personalidade em evidência. Colocar nossas inspirações no lar, demonstra as grandes experiências que foram importantes para a construção de nossa personalidade ao longo do tempo. E, como o tempo muda, sempre trazendo novas experiências para a nossa vida, as mudanças na decoração também são feitas ao longo dos dias. No entanto, mesmo vivendo a mutabilidade do tempo, algumas coisas têm valor atemporal. A família, principalmente. Assim, a decoração que valoriza elementos clássicos para a convivência familiar, devem sempre ter um lugar marcado na lista de possibilidade para o lar. E, quando falamos de móveis para a convivência familiar, os sofás têm seu lugar garantido na casa.

E hoje, iremos juntar exatamente estes dois pontos: sofás clássicos para a família. Com uma rica lista em opções para o lar, separamos dez ideias em sofás clássicos para que sua sala esteja sempre pronta para ser ambientada com um glamour familiar e tenha sempre a sensação de aconchego que todo lar merece. Confira as dicas que os profissionais homify separaram e aposte na elegância dos sofás clássicos. Seu lar irá ficar ainda mais perfeito. Venha conosco!