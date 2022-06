Como deixar o home office mais confortável

O despertador toca. Ainda é cedo, mas você não cede aos cinco minutos de sono. Abre a janela, mesmo ainda cambaleando de sono e percebe a luz do dia invadir seu quarto. Você vai até o banheiro, lava o rosto, escova os dentes e volta. No guarda-roupas, as gravatas penduradas ao lado do terno cada vez dão mais espaços para as camisetas de algodão confortáveis. Na sapateira, o sapato social, já sem receber graxa há algum tempo, está quase escondido por novos tênis e chinelos que têm o uso intervalado no dia a dia. O traje para o trabalho, formado por camiseta de algodão, bermuda e chinelo de dedo, já está pronto para mais uma jornada diária. Isto, claro, depois de passar um bom café que será o companheiro em boa parte do dia.

Na sala, uma cadeira confortável está ergonomicamente ajustada na frente de uma mesa simples, mas muito bem organizada, com o computador, alguns elementos decorativos e bloco de notas. Um login no e-mail, música para se concentrar e pronto. O trabalho começa sem que seja necessário bater ponto para marcar isto.

Se você gostou desta rotina, bem, talvez seja a hora de repensar o seu dia a dia profissional. Ou, ainda, talvez a sua empresa já esteja pensando nesta nova possibilidade de trabalho remoto. O home office é cada vez mais uma tendência valorizada pelas empresas e profissionais. Mais eficaz para o conforto e melhor produção de trabalho, esta nova forma de relacionamento entre empresa e empregado tem benefícios cada vez mais bem vistos pelos dois lados. A busca pela qualidade de vida melhor, evitando trânsito e desgastes relacionados ao deslocamento rotineiro de casa para o trabalho está cada vez mais valorizada e ganhando adeptos no mundo.

No entanto, é preciso ser cuidadoso quanto a rotina de trabalho em casa. A primeira atenção deverá ser voltada para a disciplina em saber separar o dia a dia do trabalho e o dia a dia da casa. E nisto, a organização do espaço é fundamental.

Para ajudar você, que há algum tempo aproveita esta forma de se relacionar com o trabalho ou que começa agora a trocas o sapato pelo chinelo de dedo, separamos algumas dicas que deixarão o seu home office melhor organizado e perfeito para encarar as tarefas do dia a dia. Estas ideias, além de ter dicas ótimas para melhorar o seu espaço de trabalho em casa, poderão aumentar sua produtividade e, assim, convencer o seu chefe que esta é a melhor escolha.

Por isso, separe o bloco de notas, siga nossas dicas e comece agora mesmo a planejar o seu home office!