A transformação desta casa é espetacular!

Com um novo andar, novos espaços vêm. Como tal, este belo terraço coberto por uma pérgola de madeira, possui o mesmo material que reveste as paredes e que emolduram o terraço. O andar de cima também usa tiras deste material, tendo o cuidado de colocar as tabelas no mesmo sentido que as pérgulas. O terraço se comunica com as áreas comuns do piso superior e com um dos quartos, com uma utilização versátil como um terraço ou área privada para celebrar e receber convidados.

A transformação deste apartamento foi um trabalho meticuloso e perfeitamente executado. E portanto não há limites quando se trata de intervir e reformar, desde que o senso comum e bons critérios de projeto sejam usados.

