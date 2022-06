Móveis Usados: 10 dicas que você vai amar

Ao ver esta imagem, é difícil não pensarmos em uma daquelas casas antigas do interior da Inglaterra. O clima bucólico, a cama ao pé da janela, as cores leves do ambiente e aquela insuspeita árvore saindo do chão não deixam dúvidas que estamos próximos à natureza. Neste espaço privilegiado, nada mais autêntico do que ter esta cama com design antiquado e revestimento em pátina para estabelecer o clima. O viés de despojamento continua na cadeira de metal – que agora parece funcionar como um criado-mudo – na qual as manchas de ferrugem contam uma história que se iniciou há muitos anos.