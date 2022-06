Quartinhos de bebê que são um encanto

Menos é mais. É o que parece dizer este quarto de bebê moderno e minimalista. Ele conta com um berço branco simples, um belo tapete na mesma cor, uma mesinha com cadeiras igualmente brancas e uma poltrona em material natural. Um painel abstrato e um vaso com plantas verdinhas proporcionam cor e movimento ao ambiente, onde o que se deseja é dispor ao máximo do espaço existente para a livre circulação e, futuramente, para as brincadeiras do bebê. As amplas janelas contribuem para ampliar este espaço, ao iluminá-lo fartamente com luz natural.