7 estilos fantásticos para sua pequena sala de estar!

Se o espaço é pouco, a criatividade deve ser grande. Esta é a melhor forma de fazer do seu espaço um lugar confortável, mesmo que os passos estejam contados por todo o ambiente. Estilos, cores, mobília e todas as outras coisas que compõem o ambiente podem ser pensadas para que o resultado decorativo traga mais beleza para o seu lar.

Quando recorrer à criatividade é a forma ideal de fazer mais com menos, uma das melhores escolhas, sem dúvidas, é aproveitar a consultoria profissional de arquitetos e decoradores. Com o laptop, lápis e papel nas mãos, eles encontrarão as melhores opções para que, em cada canto, sua sala de estar seja do jeito que você deseja. Confie e trabalhe junto. Os resultados certamente deixarão você ainda mais apaixonado por seu lar.

E para aproveitar as experiências bem sucedidas dos melhores profissionais do mundo que estão aqui, no homify, selecionamos algumas opções de decoração baseada em 7 estilos incríveis que você poderá empregar à sua sala de estar – por menor que ela seja. Ambientes decorados com estilos minimalista, mediterrâneo, moderno, clássico, rústico, eclético e industrial fazem da nossa lista uma fonte maravilhosa de inspirações para deixar a sua casa tão incrível quanto você deseje.

Recomendamos que você fique atento a cada detalhe empregado nos espaços e aproveite as ideias abaixo com um toque da sua personalidade. Esta soma certamente sera o suficiente para fazer do seu lar, um lugar ainda melhor para aproveitar os dias de descanso e receber suas visitas de uma forma ainda mais especial e estilosa.

Aproveite cada uma de nossas inspirações acomode-se conosco nestas salas de estar maravilhosas!