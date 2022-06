10 banheiros planejados de forma inteligente

Este banheiro faz parte de uma luxuosa residência no interior de Campinas, mas as curvas desta bancada têm uma inspiração clara: as ondas do mar do Rio de Janeiro. A sofisticação das peças, o excelente projeto de iluminação e os detalhes que vemos através do espelho atestam que estamos diante de um projeto que mescla com inteligência elementos modernos e clássicos, numa combinação harmoniosa capaz de encantar e fascinar.