De sótão desafiante a pequena joia!

O aspecto que mais se evidencia no banheiro é, sem dúvida, a mistura de texturas. Para otimizar o espaço, foi criada como que uma “meia parede” que surge enquanto divisória entre o lavatório e a área do banho. Os mosaicos com um padrão geométrico em dourado vão ao encontro do estilo estético elegante e discreto que vimos no resto da casa. O espelho redondo é um detalhe curioso por aparecer ligado ao teto através de uma barra metálica. Na outra parede existe um nicho onde foi embutida a iluminação indireta que ilumina o bonito e – divertido! – trabalho de azulejaria em preto e branco.