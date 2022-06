Antes e depois: de casa em ruínas a capa de revista!

O estado em que a casa ficou foi infeliz. Mas paredes destruídas, cabos no ar, inclinação do solo… a verdade é que tinha uma matéria-prima muito bom se nós apreciar os tectos altos, grandes espaços em que para jogar com a decoração e divisões de ambientes… boa chance se nós obter o máximo proveito. E isso é exatamente o que eles fizeram designers de interiores e decoradores: uma obra-prima!