Camas de solteiro inspiradoras

A cama de solteiro deste quarto moderno tem linhas retas e recebe edredom e almofadas azul royal, o que a torna vibrante e aconchegante. O móvel simples dá a liberdade de se brincar com as cores nas roupas de cama, combinando-as com o colorido do grafite do painel na parede ao fundo. O branco que predomina nas paredes, piso e bancada permite o mesmo jogo com as cores. Este quarto foi concebido para uma jovem estudante de moda, mas poderia perfeitamente bem se destinar a um rapaz ativo e extrovertido.