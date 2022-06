Antes e depois: 5 fachadas – 5 transformações incríveis!

O tempo é nosso amigo em muitos aspectos da vida, mas pode ser um inimigo cruel especialmente quando falamos de nossa casa! A passagem do tempo, juntamente com as mudanças climáticas, modas, ou simplesmente falta de manutenção, pode produzir uma certa deterioração na aparência de nossos lares, quando os materiais da casa perdem a resistência, além de propriedades estéticas como brilho e cor. Nestes casos, a solução é chamar um arquiteto experiente e deixar tudo em suas mãos. Quando se trata da aparência e da estrutura de nossa casa, eles saberão exatamente o que fazer!

Normalmente, a fachada é o ponto a que se dá maior prioridade quando se trata de renovação ou reforma de uma casa. É o rosto da nossa casa, não só para os outros, mas também para nós mesmos. Ele pode inspirar ou adiar nosso humor em um instante. E é por isto que neste livro de ideias, o homify apresenta uma pequena seleção das fachadas de casas que foram renovados pela engenhosidade de designers juntamente com as expectativas dos moradores, o que consequentemente forneceu a cada uma delas uma nova vida, um novo fôlego, e uma segunda chance para refletir as verdadeiras personalidades de seus proprietários.

Você vai se surpreender com essas grandes mudanças!