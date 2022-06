Moveis antigos dão personalidade à sua casa

No passado, nas grandes propriedades, geralmente havia uma sala requintada e sóbria, cheia de estantes de livros, à qual se dava o nome de biblioteca. Hoje em dia, as bibliotecas são muito mais acervos públicos do que privados, ainda mais com as novas tecnologias, que permitem a leitura nos tablets e celulares. Isso, porém, não significa que não existam mais pessoas que amem os livros e que adorem colecioná-los. Para essas pessoas, resgatar a antiga biblioteca dos castelos pode ser algo prazeroso. É o caso destas estantes em madeira, em estilo clássico. Apesar da madeira clara, as estantes mantêm um ar de sobriedade, o que pode compor lindamente com um lustre de cristal, coleções de objetos e muitos quadros nas paredes. Para mais dicas sobre móveis antigos, leia este artigo.