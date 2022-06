Como decorar com móveis usados?!

A decoração é um prazer único que movimenta a criatividade e a vontade de deixar os ambientes do jeito que você sempre sonhou. Poder levar ao ambiente parte das ideias que formam sua personalidade, é colocar em vista muito sobre o que as suas experiências de vida trouxeram para você. No entanto, após as primeiras ideias de decoração colocadas em prática, a morada no lar ganha mais tempo e a decoração, pouco a pouco, começa a perder o frescor inicial. Assim, a necessidade de colocar uma nova roupagem em prática é essencial para que a rotina não canse a moradia no lar. Porém, muitas vezes esbarramos nos prolemas comuns que a vida nos traz e, entre estes o problema maior, que, invariavelmente, iremos atravessar: a escassez de dinheiro e recursos para apostar em novas peças que decoram a casa e, consequentemente, a impossibilidade de mudar os móveis. Mas, será este o fim aceitável para quem ama tanto o frescor do lar? Sabemos que não. Afinal, com a criatividade nada é sempre o mesmo e o mesmo não pode dar lugar a tudo.

Por isso, neste Livro de Ideias, traremos opções para que você possa repaginar os seus móveis e, assim, inovar na decoração de sua casa. As opções são para pequenos e grandes espaços, com pinturas ou reconstruções a partir de materiais – o famoso Do it yourself i ou ’faça você mesmo’.

Venha conosco e aproveite!