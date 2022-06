Separando a cozinha da sala: 6 grandes ideias!

Se você mora em um apartamento pequeno, ou se o interior de sua casa é espaçoso e cheio de possibilidades, pode acontecer de bater aquela necessidade de dividir os ambientes de forma criativa, prática e diferente. Especialmente quando há uma cozinha integrada com o resto da casa, em especial com as áreas sociais ou exteriores. O que fazer?

Para resolver esta questão, há várias maneiras super interessantes de fazer a diferença. Ideias inclusive que são completamente perfeitas no caso de se ter necessidade de fornecer aos visitantes uma impressão de maior amplitude e espaço, onde ao mesmo tempo possa se apropriar de muito conforto e privacidade. Ao escolher fazer uma casa ou apartamento neste estilo, basta verificar sobre as diferentes formas de incorporar paredes, móveis ou ilha de preparo de alimentos. Neste caso, esta escolha é especialmente importante e pode diferenciar completamente os estilos, personalidade e necessidades que cada ambiente terá com estas formas de separação.

E é por isso que aqui vão 6 ideias mais do que especiais, escolhidas a dedo para você!