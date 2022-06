5 banheiros totalmente reformados com dicas simples

O banheiro é o ambiente da casa para a qual atribuímos, na maioria das vezes, a menor importância em relação aos demais. Muitas vezes trata-se de um ambiente pequeno, pouco funcional e que carece de originalidade. No entanto, há de se admitir que sua importância é na verdade fundamental, essencial, tratando-se do cômodo oa qual visitamos primeiramente entre todos, logo pela manhã. Então, não hesite um momento sequer, dê uma segunda chance e uma segunda vida para o seu banheiro. Acredite: é a melhor forma de começar o dia com o pé direito!

Pensando nisso, nós selecionamos quatro reformas de banheiros especialmente para você. Cada uma aborda um aspecto diferente: uma nova demão de tinta, móveis novos ou uma reorganização dos espaços. Note com cuidado essas dicas e não perca tempo. Não está na hora de renovar seu banheiro? Aqui vamos nós!