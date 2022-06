Casa moderna com vista deslumbrante!

Ao entrar no terreno e caminhar ao redor da casa, apreciamos o jardim a partir da visão única do lago Wörthersee, que estava no planejamento e construção desta residência desde o início. Assim, terraços e varandas permitem que a deliciosa brisa ao redor do edifício seja aproveitada ao máximo, melhorando a vida dos morados e permitindo também agraciar os interiores da residência. Um dos destaques absolutos do projeto vai para a jacuzzi no terraço, de onde se pode também, naturalmente, deixar-se perder na vista para o lago.